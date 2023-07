Oma nach Vernachlässigung gestorben: Bewährung gefordert

Beide Angeklagte hatten vor Gericht unter Tränen Geständnisse abgelegt. Die 94 Jahre alte Großmutter war im Oktober 2019 in einer Klinik an multiplen Verletzungen gestorben. Zuvor soll sie monatelang in der Wohnung der Angeklagten in Steinbach (Hochtaunuskreis) nicht mehr gepflegt und medizinisch versorgt worden sein.