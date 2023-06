Online-Verkauf von Handys: Millionenbetrug mit Umsatzsteuer

Kassel (dpa/lhe) - . Unternehmen aus Portugal und Spanien sollen in Deutschland nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kassel mit Steuerbetrug einen Millionenschaden verursacht haben. Die Unternehmen hätten über Online-Marktplätze elektronische Geräte wie Handys und Tablets verkauft, die Umsätze jedoch nicht versteuert, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Umsatzsteuer sei in Deutschland entstanden, da sich unter anderem hier die Warenlager befunden hätten.