Opel investiert Millionen für neues E-Modell in Eisenach

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sprach von einem wichtigen und guten Tag für Eisenach und die ganze Region: „Das ist eine Entscheidung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte.“ Damit gebe es auch für die Belegschaft eine Perspektive. Der Betriebsratschef von Opel in Eisenach, Bernd Lösche, erinnerte an die monatelange Unsicherheit durch die Corona-Pandemie und die Probleme in der Materialversorgung. Nach vielen Tiefpunkten in den 30 Jahren Fertigung in Eisenach sei das nun ein „Schritt in die Zukunft“. Lösche forderte zudem einen Sozialfonds für das Werk.