Opel-Werk in Eisenach produziert ab 2024 neues Modell

Rüsselsheim/Eisenach (dpa) - . Der Autobauer Opel sichert sein Werk in Eisenach mit der Produktion des Nachfolgemodells des SUV Grandland. „Wir werden in Eisenach ab dem zweiten Halbjahr 2024 auch den elektrischen Nachfolger des Grandland bauen. Durch diese Investition hat das Werk eine klare Zukunftsperspektive“, sagte Opel-Chef Florian Huettl der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. Der Opel-Mutterkonzern Stellantis investiert dafür 130 Millionen Euro in das Werk in Eisenach.