Opel-Zoo erhält Netzgiraffenbullen für Zucht

Kronberg (dpa/lhe) - . Der Opel-Zoo in Kronberg bei Frankfurt hat einen Netzgiraffenbullen bekommen. Das männliche Tier mit dem Namen „Timon“ soll nach Angaben des Zoos zur Zucht eingesetzt werden. „Der hochbeinige, grazile Netzgiraffenbulle kam neugierig und offensichtlich selbstbewusst aus dem Transporthänger in den Stall und fing kurz darauf schon an zu fressen“, sagte eine Sprecherin am Donnerstag.