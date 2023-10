Openda trifft nach 44 Sekunden: Leipzig siegt in Darmstadt

Openda gelang nach längerer Wartezeit durch den Videobeweis doch noch das 3:1. Der Angreifer stand doch nicht im Abseits. Sein Jubel in Richtung Darmstädter Fantribüne fiel so provokant aus, dass einige Lilien-Fans erbost über den Zaun sprangen. Joker Timo Werner scheitert noch mit einer dicken Chance an SVD-Keeper Schuhen. Dennoch bleibt Leipzig in all seinen bislang 29 Duellen mit Aufsteigern ungeschlagen.