Oper Frankfurt erneut „Opernhaus des Jahres“

Die gefeierte Version von Wagners „Ring des Nibelungen“ an der Berliner Staatsoper Unter den Linden machte Dmitri Tschernjakow zusammen mit seiner Inszenierung von Sergej Prokofjews „Krieg und Frieden“ an der Bayerischen Staatsoper in München zum „Regisseur des Jahres“. Die Tolstoi-Vertonung kürten die Kritikerinnen und Kritiker zudem zur „Aufführung des Jahres“. Die Bayerische Staatsoper kann sich zudem über das „Orchester des Jahres“ freuen.