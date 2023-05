Oper Frankfurt geht mit elf Premieren in die neue Spielzeit

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Mit elf Premieren und einem mit Spannung erwarteten neuen Generalmusikdirektor geht die Oper Frankfurt in die nächste Spielzeit. Der Spielplan sei eine Mixtur von neu geplanten und coronabedingt verschobenen Produktionen, sagte Intendant Bernd Loebe am Dienstag. Geplant sind zudem 13 Wiederaufnahmen sowie weitere Angebote - insgesamt stehen mehr als 450 Veranstaltungen auf dem Programm. Als erste Neuproduktion feiert am 23. September Donizettis „Don Pasquale“ im Bockenheimer Depot Premiere.