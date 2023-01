Opposition fordert baldigen hessischen Krankenhausgipfel

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Vertreter der oppositionellen Landtagsfraktionen fordern einen baldigen hessischen Krankenhausgipfel. Ein solches Treffen sei von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) Mitte vergangenen Jahres zwar angekündigt worden - „eine Einladung hierzu gab es leider noch nicht“, erklärte die SPD-Gesundheitsexpertin Daniela Sommer am Donnerstag im Parlament in Wiesbaden. Ihre Fraktion mahne bereits seit Jahren eine grundsätzliche Stärkung des Gesundheitswesens an. Sommer forderte unter anderem eine auskömmliche Krankenhausfinanzierung, mehr Medizinstudienplätze und einen Aktionsplan für mehr Kinderärzte.