Opposition fordert mehr Anstrengungen für Lehrerausbildung

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In Hessen muss laut Forderungen aus den Reihen der Landtagsopposition mehr für die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften getan werden. Neben einer weiteren Erhöhung der Ausbildungskapazitäten und einer zügigen und vereinfachten Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen müsse der Lehrerberuf attraktiver werden, sagte der SPD-Bildungsexperte Christoph Degen am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden.