Opposition: Land tut zu wenig zur Armutsbekämpfung

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Landesregierung engagiert sich laut Stimmen aus der Landtagsopposition zu wenig für die Bekämpfung der Armut. „Den Menschen in prekären ökonomischen Situationen stehen die Regierungsparteien offensichtlich gleichgültig gegenüber“, kritisierte die SPD-Abgeordnete Ulrike Alex am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden. Die Landesregierung sollte den jüngst veröffentlichten dritten Landessozialbericht zum Anlass nehmen, die Lage armer Menschen konkret zu verbessern.