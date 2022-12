Organisierte Steuerhinterziehung: 13 Beschuldigte

Darmstadt/Erfurt (dpa) - . Wegen des Verdachts der organisierten Steuerhinterziehung sind Ermittler am Mittwoch in Hessen und Bayern mit einer großangelegten Razzia gegen insgesamt 13 Beschuldigte vorgegangen. Mehr als 500 Zollbeamtinnen und -beamte durchsuchten 39 Objekte, darunter Wohn- und Geschäftsräume in Hessen und Bayern, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Hauptzollamt Erfurt mitteilten. Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag demnach im Rhein-Main-Gebiet sowie im Raum Wetzlar, in Bayern war nach Angaben eines Sprechers des Hauptzollamtes lediglich ein Objekt betroffen.