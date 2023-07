Oscar-Preisträger Schulman bei Bad Hersfelder Festspielen

Bad Hersfeld (dpa) - . Der US-amerikanische Drehbuchautor und Oscar-Preisträger Tom Schulman ist zur Premiere der Bühnenfassung des Films „Der Club der toten Dichter“ nach Bad Hersfeld gekommen. Schulman werde bei der Premiere an diesem Freitagabend sogar einen kurzen Auftritt haben, verriet eine Sprecherin der Festspiele wenige Stunden vor Beginn des Stücks. Schulman habe die Stiftsruine, in der die Festspiele aufgeführt werden, besichtigt und sei von der Atmosphäre dort begeistert gewesen. Festspiel-Intendant Joern Hinkel habe ihn am Donnerstag persönlich herumgeführt.