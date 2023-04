Osterfeuer: Naturschützer warnen vor unbedachtem Anzünden

Wetzlar (dpa/lhe) - . Am Wochenende lodern in Hessen wieder vielerorts die traditionellen Osterfeuer - was eine Gefahr für Tiere sein kann. Der Naturschutzbund Hessen (Nabu) warnt daher vor dem unbedachten Entzünden der Feuer: „Viele Tiere nutzen die Reisighaufen als Unterschlupf, einige Vögel brüten sogar in den geschichteten Haufen“, teilte der Verband am Mittwoch in Wetzlar mit.