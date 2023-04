Osterfrust vorbei: Bitterer Ausfall vor heißen Wochen

Geht es nach dem 48-Jährigen, hat die seit sechs Bundesliga-Spielen sieglose Eintracht zwar einige Baustellen - aber keine im Bereich Einstellung. „Es fällt uns gerade nicht so einfach. Jeder einzelne im Club reißt sich den Arsch auf, um wieder erfolgreich zu sein. Wir hoffen, dass es am Samstag so weit ist in der Bundesliga. Fehlendes Engagement kann ich in keinster Weise beobachten“, sagte Glasner.