Osterspaziergänger müssen sich auf Wolken einstellen

Offenbach (dpa/lhe) - . Ein Osterspaziergang im Sonnenschein - das ist in Hessen am Ostermontag wohl höchstens in der ersten Tageshälfte möglich. Im Tagesverlauf verdichtet sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Wolkendecke. Dabei soll es aber nicht regnen. Auch die Temperaturen sind bei Höchstwerten zwischen 16 bis 19 Grad frühlingshaft mild.