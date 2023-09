Palettenweise Proteindrinks und -chips gestohlen: Festnahmen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach dem Diebstahl von drei Paletten mit Nahrungsergänzungsmitteln vom Frankfurter Messegelände hat die Polizei zwei Männer im Alter von 34 und 41 Jahren festgenommen. Unter anderem in ihren Wohnungen seien insgesamt über 120 Kisten mit Proteindrinks und -chips gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Dies entspreche dem Großteil einer Palette. Der Verbleib des übrigen Diebesguts war zunächst unklar. Die Nahrungsergänzungsmittel waren am vergangenen Sonntag im Rahmen einer Kampfsportveranstaltung auf dem Messegelände gestohlen worden. Insgesamt hatten die drei Paletten einen Wert von 15.000 Euro.