Parkausweis-Affäre: Ausschussvorsitzender legt Amt nieder

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen eines mutmaßlich gefälschten Parkausweises hat der Vorsitzende im Landtags-Untersuchungsausschuss zum Attentat in Hanau, Marius Weiß, sein Amt niedergelegt. „Diese Entscheidung fällt mir unglaublich schwer, ich glaube nach reiflicher Überlegung aber trotzdem, dass sie richtig ist“, teilte der SPD-Abgeordnete am Dienstag in Wiesbaden mit. Er habe als Mensch einen Fehler gemacht, erklärte Weiß. „Dieser Fehler tut mir unendlich leid, denn schlimmer als der rechtliche Vorwurf ist, dass ich Vertrauen von Menschen enttäuscht habe, innerhalb und außerhalb meiner Partei.“