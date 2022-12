Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen erholt sich weiter

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen ist im November weiter aus dem Corona-Tief herausgekommen. Der Betreiber Fraport zählte knapp 4,1 Millionen Fluggäste und damit etwa 41 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Dienstag mitteilte. Damit lag das Aufkommen zwar wie üblich niedriger als im Ferienmonat Oktober, aber nur noch gut 19 Prozent unter dem Vorkrisenwert vom November 2019. Im Oktober hatte der Rückstand rund 23 Prozent betragen. Für dieses Jahr rechnet Fraport mit etwa 50 Millionen Passagieren. Im Frachtgeschäft verbuchte der Flughafen im November einen weiteren Rückgang. So wurden 160.657 Tonnen Fracht und Luftpost umgeschlagen - knapp 15 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.