Passanten finden bewusstlosen und verletzten Jugendlichen

Fürth (dpa/lhe) - . Passanten haben in Fürth einen bewusstlos am Boden liegenden, schwer verletzten Jugendlichen gefunden. Der 17-Jährige habe unter anderem schwere Kopfverletzungen erlitten und sei in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei in Darmstadt am Montag mit. Ob die Ursache ein Unfall oder eine Straftat gewesen sei, müsse noch ermittelt werden. Der am Sonntagmorgen gefundene Jugendliche habe angegeben, sich nicht erinnern zu können. Er war zuvor Gast auf einer Feier gewesen. Die Polizei hofft auf Zeugenaussagen.