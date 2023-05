Paulskirchenjubiläum: Als Untertanen zu Bürgern wurden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) – . Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Donnerstag die vor 175 Jahren zusammengetretene Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche als Wegbereiterin der Demokratie gewürdigt. „Es war der Moment, als Untertanen zu Bürgern wurden“, sagte er laut Redemanuskript in seiner Festrede. Die Abgeordneten der Nationalversammlung waren am 18. Mai 1848 erstmals zusammengetreten, um eine freiheitliche Verfassung für ganz Deutschland zu erarbeiten. Mutige Menschen hätten hier etwas auf den Weg gebracht, das „ein unersetzlicher Schritt war auf dem langen Weg zu Demokratie und Freiheit in einem einigen Deutschland“, sagte Steinmeier. Das Paulskirchenjubiläum zu feiern sei auch ein „Zeichen gegen die Verächter unserer parlamentarischen Demokratie“.