Pause bei Arbeiten an Bad Hersfelder Stiftsruine

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - . Die Instandsetzungsarbeiten an der romanischen Stiftsruine in Bad Hersfeld werden wegen der an diesem Freitag beginnenden Festspiele ausgesetzt und nach Ende der Spielsaison fortgesetzt. Wie die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen (SG) am Mittwoch weiter mitteilte, stehen in diesem Jahr Arbeiten an der Ostfassade im Mittelpunkt der ständigen Bemühungen zum Erhalt des romanischen Kirchenbaus.