Pegelstände in Hessen sinken weiter

In Nordhessen erreichten laut HLNG zwei Pegel die Meldestufe 1, würden diese aber noch am Mittwochmittag unterschreiten. Auch in Südhessen entspannte sich die Hochwassersituation: Dort befanden sich die Pegel an der Nidder sowie die Kinzigpegel Gelnhausen und Hanau auf Meldestufe 1 - Tendenz fallend. Aller Voraussicht nach würden am Donnerstag an nahezu allen hessischen Pegeln die Meldestufen unterschritten.