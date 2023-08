„Perfekter Start“: Premiere für Toppmöller - mit Kolo Muani

Am Donnerstag steht die erste internationale Aufgabe an. In der Play-Off-Runde zur Conference League ist Anpfiff bei Levski Sofia, das sich gegen den Hapoel Beerscheva (Israel) durchgesetzt hat. Das Rückspiel gegen die Bulgaren folgt am 31. August. Der Gewinner des Duells qualifiziert sich für die Gruppenphase. „Ich habe mir das Quali-Spiel nicht angesehen, weil die Aufgabe in der Liga erst einmal wichtiger ist“, sagte Toppmöller. „Mit den Play-offs beschäftigen wir uns erst ab Montag.“