Person unter Straßenbahn eingeklemmt und schwer verletzt

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - . Eine Person ist in Frankfurt unter einer Straßenbahn eingeklemmt und schwer verletzt worden. Aus noch unbekannter Ursache war sie am frühen Dienstagmorgen unter den fahrenden Zug im Stadtteil Sachsenhausen gekommen, wie die Feuerwehr mitteilte. Für die Bergung haben Einsatzkräfte demnach die Straßenbahn angehoben. Die Person kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Weitere Details waren zunächst unklar.