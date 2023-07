Personalmangel in Schwimmbädern: Kürzere Öffnungszeiten

Naumburg (dpa/lhe) - . Wegen Personalmangels sind in einigen hessischen Schwimmbädern Öffnungszeiten gekürzt und Attraktionen wie Rutschen oder Sprungtürme gesperrt worden. Als nächste Konsequenz könnten Bäder ganz geschlossen bleiben, sagte die Landesvorsitzende des Bundesverbands deutscher Schwimmmeister in Naumburg, Michaela Fisseler-Weinrich. Ihres Wissens nach gebe es diesen Fall in Hessen bislang nicht.