Personalnot: Landtag öffnet Kitas für mehr Quereinsteiger

Sozialminister Kai Klose (Grüne) kündigte rund zweieinhalb Monate vor der hessischen Landtagswahl am 8. Oktober eine enge Begleitung der Neuregelung an: „Wir werden noch in diesem Jahr ein neues Landesprogramm "Starke Teams, starke Kitas" mit einem Mittelvolumen von rund 100 Millionen Euro auflegen.“ Damit würden die Arbeit der „multiprofessionellen Teams“ gefördert und die Erzieher entlastet. Klose ergänzte: „Die pädagogische Verantwortung in der Kindergruppe verbleibt bei den einschlägig qualifizierten Fachkräften.“