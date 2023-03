Petitionsausschuss: Über 1000 neue Petitionen eingegangen

In seinem Bericht erinnert der Ausschussvorsitzende auch daran, dass dem Landtag gemäß der Gewaltenteilung keine Rechtsaufsicht gegenüber der Landesregierung zusteht. Auch an richterlichen Entscheidungen könne er nichts ändern. „Dem Petitionsausschuss kann jedoch unabhängig vom Ausgang des Verfahrens eine Vermittlungsfunktion zukommen“, insbesondere, wenn die Fronten in einem Fall verhärtet seien.