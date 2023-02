Pfeiffer Vacuum steigert Investitionen deutlich

Damit will das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen auch Marktanteile gewinnen. Zum Vergleich: 2022 hatte Pfeiffer, das mehrheitlich der Busch-Gruppe gehört, knapp 81 Millionen Euro etwa in Gebäude, IT und Maschinen investiert und damit fast doppelt so viel wie 2021.