Pfingstwochenende in Hessen startet mit viel Verkehr

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ob mit dem Zug, per Flugzeug oder im Auto: Reisende in Hessen müssen zum Auftakt in das lange Pfingstwochenende mit viel Verkehr rechnen. „Die Züge sind insbesondere auf den Hauptverkehrsachsen stark ausgelastet“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) am Samstag. Insgesamt sei die Lage aber ruhig. Empfehlenswert sei zudem, eine Zugfahrt am Pfingstmontag nur mit einer Sitzplatzreservierung anzutreten.