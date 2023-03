Pflichtteilsstrafklausel kann Mittelabfluss voraussetzen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Eine Pflichtteilsstrafklausel, die neben dem Beanspruchen des Pflichtteils auch an dessen Erhalt anknüpft, kann nur geltend gemacht werden, wenn auch Mittel aus dem Erbe abgeflossen sind. Das entschied das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt in einem am Montag veröffentlichten Urteil über einen Erbstreit. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. (21 W 104/22).