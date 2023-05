Pilot von Leichtflugzeug bei Unfall verletzt

Mainhausen-Zellhausen (dpa/lhe) - . Beim Unfall eines Leichtflugzeugs auf dem Flugplatz in Mainhausen-Zellhausen (Kreis Offenbach) ist der Polizei verletzt worden. Die Maschine sei am Vormittag bei der Landung in Schwierigkeiten geraten und umgekippt, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen am Montag mit. Der 63 Jahre alte Pilot habe allein im Flugzeug gesessen und sei mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Die Unfallursache war zunächst unklar.