Plädoyer der Verteidigung in Prozess gegen Ex-Top-Juristen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Korruptionsprozess gegen einen ehemaligen Frankfurter Oberstaatsanwalt hat an diesem Mittwoch die Verteidigung das Wort. Nachdem am Freitag die Vertreter der Anklage siebeneinhalb Jahre Haft wegen Bestechlichkeit, Untreue und Steuerhinterziehung gefordert hatten, sind nun die Plädoyers der Verteidigung an der Reihe (Prozessbeginn 9.15 Uhr).