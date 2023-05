Planung für A44-Teilstück muss verbessert werden

Eine Vorzugsvariante sei in Abstimmung mit dem Bundesverkehrsministerium entwickelt worden. Mit ihr hätten die in einem intensiven Dialogprozess mit den betroffenen Kommunen, Verbänden sowie Bürgerinnen und Bürgern vor Ort festgestellten Konflikte bestmöglich in Einklang gebracht werden können. Die Planung sei nach erneuter Zustimmung durch das Bundesverkehrsministerium Ende 2020 zur Planfeststellung vorgelegt worden. Auf der Liste der beschleunigten Autobahnprojekte könne die A44 als Neubau-Projekt gar nicht sein, da diese ausschließlich Ausbauvorhaben zur Engpassbeseitigung umfasse. Die A44 sei als Neubauprojekt allerdings weiterhin in der höchsten Kategorie „Laufend und fest disponiert“ eingeordnet.