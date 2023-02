Platzverweis von Kolo Muani „möglich, aber nicht zwingend“

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Schiedsrichter-Experte Lutz Wagner kann die Rote Karte gegen Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani im Champions-League-Achtelfinale nachvollziehen, findet den Platzverweis aber nicht alternativlos. „Die Rote Karte war möglich, aber nicht zwingend. Natürlich will Kolo Muani dieses Foul nicht begehen, aber er nimmt hohes Risiko und vom Trefferbild und von der offenen Sohle her ist Rot keinesfalls falsch“, sagte der DFB-Regelexperte Wagner dem „Kicker“ über den Platzverweis im Achtelfinal-Hinspiel der Eintracht am Dienstag gegen den SSC Neapel (0:2).