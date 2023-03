Plenartage: Regierungserklärung des Innenministers

Am Dienstag will die Landesregierung zudem ein IT-Sicherheitsgesetz in das Parlament einbringen, um die elektronische Landesverwaltung besser vor Cyberangriffen zu schützen. Außerdem steht am ersten von drei Plenartagen eine Diskussion zur Neuregelung des Versammlungsrechts auf der Tagesordnung. Die Landesregierung will damit nach eigener Darstellung eine friedliche Demonstrationskultur fördern. An dem Gesetzentwurf gibt es Kritik, etwa von den Gewerkschaften.