Pokal-Held Kolo Muani hat Finale noch nicht im Kopf

Frankfurt/Main (dpa) - . Eintracht Frankfurts Matchwinner Randal Kolo Muani denkt trotz seines starken Auftritts im Viertelfinale noch nicht an das mögliche DFB-Pokal-Endspiel in Berlin. „Ich muss ehrlich gestehen, noch gar nicht“, sagte der 24 Jahre alte Franzose nach dem 2:0 am Dienstag gegen den 1. FC Union Berlin. „Wir müssen erstmal viele wichtige Spiele in der Bundesliga bestreiten, und dann werden wir sehen, wohin der Weg führt.“