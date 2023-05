Pokalfinale: Titelverteidiger Leipzig in der Gästekabine

Leipzig (dpa) - . Die Fans von RB Leipzig werden das Pokalfinale wie im Vorjahr aus der Kurve am Marathontor des Olympiastadions verfolgen. Das teilte der Club als Ergebnis eines Finalisten-Meetings am Montag mit. Der Titelverteidiger wird die Auswärtskabine beziehen und in roten Trikots und roten Hosen auflaufen. Gegner Eintracht Frankfurt wird am 3. Juni (20.00 Uhr/ZDF) formal das Heimteam sein und in weißen Trikots und schwarzen Hosen spielen.