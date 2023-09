Politiker betonen Bedeutung dualer Berufsausbildung

Hessens Vizeregierungschef Al-Wazir erläuterte: „Wer mittlere Reife hat und dann einen guten Berufsabschluss macht, kann in Hessen, falls später mal gewünscht, an einer Hochschule studieren. Es muss also nicht unbedingt das Abitur sein: Es gibt in Hessen keine Bildungssackgassen mehr. Auch mit Hilfe einer Weiterbildung kann es später die Karriereleiter hochgehen, und die Meisterprüfung soll in Zukunft in Hessen kostenfrei sein.“