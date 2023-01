Polizei deckt Drogenlabor und Fälscherwerkstatt auf

Im Zuge eines aufwendigen Ermittlungsverfahrens, das seit 2021 laufe, sei der 40-Jährige aus Niedernhausen unter Verdacht geraten, mit Drogen in großen Mengen zu handeln und außerdem Ausweisdokumente, Uhren und Geldscheine zu fälschen, hieß es. Am Freitag habe die Polizei dann die Wohnung des Verdächtigen und eine Lagerhalle in Niedernhausen sowie ein Büro in Wiesbaden-Bierstadt durchsucht.