Polizei durchsucht 77 Wohnungen

An den Wohnungsdurchsuchungen waren vom vergangenen Montag bis Freitag rund 360 Einsatzkräfte beteiligt. Die Einsatzorte waren in Darmstadt, Frankfurt am Main, Gießen, Hanau, Kassel, Offenbach und Wiesbaden sowie in den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Fulda, Gießen, Groß-Gerau, Hersfeld-Rotenburg, Hochtaunuskreis, Kassel, Lahn-Dill-Kreis, Marburg-Biedenkopf, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Odenwaldkreis, Offenbach, Rheingau-Taunus-Kreis, Schwalm-Eder-Kreis, Vogelsbergkreis, Werra-Meißner-Kreis und Wetteraukreis.