Polizei durchsucht Wohnungen von mutmaßlichen Rechtsextremen

Hessen. Bei insgesamt 13 Tatverdächtigen mit mutmaßlich rechtsextremer Gesinnung in mehreren hessischen Landkreisen hat die Polizei Wohnungen durchsucht. Den Personen im Alter zwischen 15 und 75 Jahren werde unter anderem das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung vorgeworfen, teilte das Landeskriminalamt in Wiesbaden am Montag mit.