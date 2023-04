Polizei entdeckt bei Wohnungsdurchsuchung Waffen

Darmstadt (dpa/lhe) - . Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Odenwald hat die Polizei mehrere Waffen gefunden. Es habe sich um Stich- sowie Schreckschuss- und Signalwaffen gehandelt, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Zudem sei in der Wohnung des 51-Jährigen aus dem Gersprenztal am Montag Munition entdeckt worden. Die Beamten trafen den Mann in einem nicht versicherten Fahrzeug an, außerdem bemerkten sie in dem Haus einen manipulierten Stromzähler. Sie hatten die Wohnung bei Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz durchsucht.