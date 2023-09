Polizei entdeckt zufällig 60 Cannabispflanzen

Kassel (dpa/lhe) - . Bei einem Routineeinsatz in einer Kleingartensiedlung in Kassel hat die Polizei zufällig Cannabispflanzen entdeckt. Die Beamten waren am Montag eigentlich wegen eines Streits gerufen worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dieser war bei ihrem Eintreffen jedoch bereits geschlichtet. Dann wurden die Beamten aber auf Cannabispflanzen auf dem Nachbargrundstück aufmerksam.