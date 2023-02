Polizei entdeckt zwei größere Cannabis-Plantagen

Kassel/Fuldabrück (dpa/lhe) - . Die Polizei hat in Nordhessen zwei größere Cannabis-Plantagen ausgehoben. Bereits am Mittwoch seien mehrere Gebäude in Fuldabrück und Lohfelden im Kreis Kassel sowie in Großalmerode im Werra-Meißner-Kreis durchsucht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Kassel am Freitag mit. In zwei Gebäuden entdeckten die Ermittler demnach die professionell betriebenen Plantagen, 13 Kilogramm Marihuana sowie viele Pflanzen und Zubehör. Sichergestellt worden sei außerdem eine größere Menge an Hieb-, Schlag- und Schusswaffen, darunter auch ein Maschinengewehr.