Polizei ermittelt nach Gießener Verkehrsversuch

Geplant war, dass Autos künftig nur noch die äußeren Fahrspuren des Anlagenrings um die Innenstadt in Einbahnrichtung nutzen könnten. Die bisherigen Innenspuren sollten dem Fahrrad- und Busverkehr vorbehalten sein. Am Mittwoch wurden Büros der Stadt Gießen durchsucht. Dabei wurden Unterlagen und Speichermedien sichergestellt, die nun ausgewertet würden, so die beiden Behörden. Der Beschuldigte habe sich „kooperativ“ verhalten.