Polizei: Etwa 60 streikende Lastwagenfahrer an A5-Raststätte

Gräfenhausen (dpa/lhe) - . Auf der südhessischen Raststätte Gräfenhausen an der Autobahn 5 bei Darmstadt haben sich nach Polizeiangaben am Samstag rund 60 streikende Lastwagenfahrer aus Osteuropa aufgehalten. Diese Zahl sei über den Tag recht stabil geblieben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen am frühen Abend. Die Polizei fahre regelmäßig dort Streife, es sei bisher alles ruhig geblieben.