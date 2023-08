Polizei fängt Hühner ein: Zwischenstopp im Hundezwinger

Mühlheim (dpa/lhe) - . Die Polizei in Mühlheim ist vorübergehend auf das Huhn gekommen. Eine Streife habe an einem Maisfeld sieben Hühner und einen Hahn eingefangen, teilte die Polizei in Offenbach am Freitag mit. Die Findlinge seien dann im unbesetzten Hundezwinger der Polizeistation untergebracht worden. Dort hätten sie sogar Eier gelegt. Mittlerweile seien die zutraulichen Tiere in ein Außengehege des Tierheims Dreieich umgezogen. Zeugen hatten am Mittwochabend das Geflügel entdeckt und die Polizei alarmiert. Wem die Tiere gehören, war zunächst nicht bekannt.