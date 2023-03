Polizei fasst Dieb nach zahlreichen Taten

Darmstadt (dpa/lhe) - . Mit einem Trick soll ein Mann zahlreiche Menschen auf Supermarktparkplätzen bestohlen haben. Der 45-Jährige befinde sich seit vergangenen Donnerstag in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Darmstadt mit. Seit zehn Jahren habe er Straftaten mit dem sogenannten Münzgeldwurftrick begangen: Während die Geschädigten ihre Einkäufe ins Auto verluden, sprach der Mann sie an und gaukelte ihnen vor, sie hätten ihr Münzgeld verloren. So habe er die Menschen abgelenkt und sich unbemerkt Zugriff auf ihre im Auto verstauten Wertgegenstände verschafft, darunter Geldbörsen mit Zahlungskarten.