Polizei findet Kokain bei Wohnungsdurchsuchungen

Bischofsheim/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Bei Wohnungsdurchsuchungen in Bischofsheim und Wiesbaden hat die Polizei mehr als 80 Gramm Kokain sichergestellt. In zwei Garagen und in einer Wohnung wurden am Dienstag außerdem kleinere Mengen Marihuana und weitere Beweismittel gefunden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.